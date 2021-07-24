شؤون فلسطينية

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري
رام الله - دنيا الوطن
يواصل 14 اسيرا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، والأسير أحمد حسن نزال موزعين في معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.

يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المرور بغزة: حركة مرورية هادئة صباحاً وإصابة خطيرة بحادث سير شمال القطاع أمس

المرور بغزة: حركة مرورية هادئة صباحاً وإصابة خطيرة بحادث سير شمال القطاع أمس

الداخلية بغزة: وفاة مواطن بإطلاق نار على سيارة رفضت التوقف عند حاجز لحماة الثغور

الداخلية بغزة: وفاة مواطن بإطلاق نار على سيارة رفضت التوقف عند حاجز لحماة الثغور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

"الديمقراطية" تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

الخضري: مشاركة الرياضي &#34;حمادة&#34; من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

إصابة مواطن بجراح حرجة بعد صدمه من قبل دراجة نارية شمال غزة

إصابة مواطن بجراح حرجة بعد صدمه من قبل دراجة نارية شمال غزة

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح

منوعات

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ&#34;بوديغاردات&#34; حولها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ"بوديغاردات" حولها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات