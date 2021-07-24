شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة الى زحات فوق بعض المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 2021/07/25 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/07/26 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/07/27 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية يومي الاحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة  .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-20 30-22 30-22 بيت لحم 27-20 30-22 30-22
رام الله والبيرة 26-19 29-21 29-21 طولكرم 29-22 32-23 32-23
نابلس 28-21 31-22 31-22 قلقيلية 29-22 32-23 32-23
جنين 30-22 33-23 33-23 سلفيت 27-20 30-22 30-22
طوباس 31-23 34-24 34-24 روابي 28-21 31-22 31-22
الخليل 26-20 29-21 29-21 غزه 28-23 30-24 30-24
أريحا 37-27 40-28 40-28 خانيونس 28-23 30-24 30-24
الأغوار الشمالية 35-25 38-26 38-26 رفح 29-22 31-23 31-23

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