"الديمقراطية" تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنتتوجه دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنداء لإدارة شركة «Pillsbury» للطعام والحلويات لوقف إنتاجها داخل المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمخالفتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، بالإضافة إلى ارتكاب «إسرائيل» لجريمتي الاضطهاد والفصل العنصري كما أكد تقرير «هيومن رايتس ووتش».ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة شركة «Pillsbury» أن تحذو حذو شركة المثلجات « Ben and Jerry's» التي أعلنت ببيان لها وقف تسويق منتوجاتها في المستوطنات الإسرائيلية، التزاماً بالقانون الدولي ورفضاً لنظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الأخير على وجه الأرض.وأكدت دائرة المقاطعة أن الانتصارات التي تحققها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها « BDS» تأتي في سياق تصاعد حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني وانكشاف زيف الرواية الصهيونية التي روجت نفسها وعلى الدوام على أنها الضحية في حين يمارس بحق الشعب الفلسطيني ابشع أشكال الإجرام الممنهج، مطالبة بضرورة تصاعد حملات المقاطعة العالمية وفرض حصار اقتصادي عالمي يجبر الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة للقانون الدولي