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الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مشاركة الرباع الفلسطيني محمد حمادة وتمثيل فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو "شرف عظيم وانجاز رياضي كبير واختراق للحصار الإسرائيلي".

وقال الخضري إن البطل حمادة (19 عاماً) ينطلق من غزة المحاصرة إلى تمثيل فلسطين في رفع الاثقال، وهو يحمل العزيمة والإصرار والإرادة الفلسطينية رغم الحصار والاحتلال.

وأشار الخضري في تصريح صحفي اليوم الجمعة 23-7-2021 إن الظروف القاهرة التي يعانيها كل فلسطيني وخاصة في قطاع غزة بفعل إجراءات الاحتلال لم تمنع حمادة من الوصول إلى مبتغاه ورفع علم فلسطين خفاقاً في المحافل الرياضية الدولية.

وتمنى الخضري لحمادة وهو أول لاعب فلسطيني يمثل فلسطين في هذه اللعبة في محفل رياضي عالمي، تحقيق أرقام قياسية جديدة ومميزة.

وتوجه بالشكر إلى من وقف إلى جانب البطل حمادة وخاصة الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب القدير حسام حمادة الذي كان يعمل بإصرار، واستمر في أداء دوره حتى وصل الى هذه البطولة الدولية التي يتطلع الجميع الى تحقيق أرقام قياسية عالمية.

وشدد الخضري على أن الرياضة والرياضيين الفلسطينيين يواجهون صعوبات جمة سواء في التدريب والتطور داخلياً وكذلك المشاركات الخارجية بسبب الاحتلال والحصار والإغلاق والاعتداءات.

ودعا إلى زيادة الدعم والرعاية والاهتمام بجميع المبدعين الفلسطينيين في كافة المجالات، حيث نمتلك الكثير من الشباب الفلسطيني الواعد الذي يستحق كل رعاية وتقدير، وخاصة أنهم بإمكانيات محدودة يحققون إنجازات كبيرة على مستويات عربية ودولية.

ويشارك إلى جانب "حمادة" أربعة رياضيين فلسطينيين آخرين من الضفة الغربية والقدس.

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