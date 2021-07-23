شاهد: بعد تصريحاته بشأن التطعيم.. صدامات مع الشرطة بتظاهرات أمام منزل نفتالي بينت





وخلال عملية فض المظاهرة، جرى اعتقال خمسة بشبهة الاخلال بالنظام العام والاعتداء على افراد الشرطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وشارك في هذه المظاهرة الاحتجاجية نحو 150 شخصًا ممن يعارضون التطعيم ضد (كورونا).





وكان بينت قد اتهم مساء أمس هؤلاء المعارضين للتطعيم، بـ "تعريض حياة جميع المواطنين للخطر".













رام الله - دنيا الوطنوقعت قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في منطقة "رعنانا" اليوم الجمعة، مواجهات بين قوات من الشرطة ومتظاهرين، بعد أن قام المتظاهرون بسد الطريق.