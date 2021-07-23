دولي

شاهد: بعد تصريحاته بشأن التطعيم.. صدامات مع الشرطة بتظاهرات أمام منزل نفتالي بينت

شاهد: بعد تصريحاته بشأن التطعيم.. صدامات مع الشرطة بتظاهرات أمام منزل نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
وقعت قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في منطقة "رعنانا" اليوم الجمعة، مواجهات بين قوات من الشرطة ومتظاهرين، بعد أن قام المتظاهرون بسد الطريق. 

وخلال عملية فض المظاهرة، جرى اعتقال خمسة بشبهة الاخلال بالنظام العام والاعتداء على افراد الشرطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وشارك في هذه المظاهرة الاحتجاجية نحو 150 شخصًا ممن يعارضون التطعيم ضد (كورونا). 

وكان بينت قد اتهم مساء أمس هؤلاء المعارضين للتطعيم، بـ "تعريض حياة جميع المواطنين للخطر".


 


أخبار ذات صلة

المتحور &#34;دلتا&#34; تعقّد خطط أوروبا لتجاوز أزمة (كورونا)

المتحور "دلتا" تعقّد خطط أوروبا لتجاوز أزمة (كورونا)

وزيرة سابقة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

وزيرة سابقة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

الهند: مقتل 36 شخصاً في انزلاقات التربة والعشرات في عداد المفقودين

الهند: مقتل 36 شخصاً في انزلاقات التربة والعشرات في عداد المفقودين

بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق

بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 81 حالة

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 81 حالة

اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي

اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي

البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة

البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة

الصين تغلق مدينة بالكامل شرقي البلاد بعد اكتشاف إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصين تغلق مدينة بالكامل شرقي البلاد بعد اكتشاف إصابات جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخضري: مشاركة الرياضي &#34;حمادة&#34; من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

القدس: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بلدة يعبد

القدس: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بلدة يعبد

اتحاد شباب النضال: نتمنى الفوز لبعثة دولة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

اتحاد شباب النضال: نتمنى الفوز لبعثة دولة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

خلال أيام العيد... &#34;الأوقاف&#34; تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع

خلال أيام العيد... "الأوقاف" تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منوعات

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

ما حقيقة دهس وفاء عامر لسيدة بسيارتها وهروبها؟

ما حقيقة دهس وفاء عامر لسيدة بسيارتها وهروبها؟

ما حقيقة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش؟

ما حقيقة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش؟

شاهد: تامر حسني يفجر مفاجأة لجمهوره في كليبه الجديد

شاهد: تامر حسني يفجر مفاجأة لجمهوره في كليبه الجديد

شاهد: الجمهور يهاجم إلهام الفضالة بسبب نجل زوجها

شاهد: الجمهور يهاجم إلهام الفضالة بسبب نجل زوجها

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية &#34;عيد سعيد&#34; مترجمة للغة التركية

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية "عيد سعيد" مترجمة للغة التركية

عربي

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص