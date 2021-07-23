الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 390794 في حين سجلت تسع وفيات منهم 8 من غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2273.



وأضاف السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة، أنه تم أيضا تسجيل 1149 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 373507 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 57ر95%.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 322 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 15014 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد19) الى 1132.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.عبدالله السند تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية.