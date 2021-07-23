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خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، جراء الانهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.

وأوردت المنظمة في بيان: "يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان".
      
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو: "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية".
      
وعدّدت المنظمة أسباب عدّة بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار وانهيار شبكة الكهرباء و"مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات"، وفق ما نقل موقع (لبنان 24).

وتوقّعت أن تتوقف معظم محطات ضخّ المياه عن العمل "تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة".
      
وحذرت موكو من أن "افتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".
      
وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدّرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200% شهرياً، كونها ستضطر  للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه. 

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