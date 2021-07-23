السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات





يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الملء الثاني لسد النهضة، الذي أصبح نقطة خلاف كبيرة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة.





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رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، إن ارتفاعاً غير مسبوق حدث في مناسيب النيل الأزرق بالسودان.ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإنه تم فتح بوابات سد مروي اضطرارياً تجنباً للفيضانات.كما نقلت قناة (العربية) نقلا عن وسائل إعلام سودانية، بأن سيولاً اجتاحت بلدة "الفاو" في منطقة "القضارف" شرق البلاد.وتم إعلان حالة الطوارئ، بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي.