عربي

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات
جانب من ارتفاع منسوب المياه في النيل الأزرق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، إن ارتفاعاً غير مسبوق حدث في مناسيب النيل الأزرق بالسودان.

ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإنه تم فتح بوابات سد مروي اضطرارياً تجنباً للفيضانات.

كما نقلت قناة (العربية) نقلا عن وسائل إعلام سودانية، بأن سيولاً اجتاحت بلدة "الفاو" في منطقة "القضارف" شرق البلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ، بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الملء الثاني لسد النهضة، الذي أصبح نقطة خلاف كبيرة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة.

يتبع...

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