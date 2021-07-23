إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، إلقاء القبض على المشتبه به بجريمة قتل المستشار القانوني بالمالية العسكرية، عكرمة مهنا.وقال في تصريح صحفي، نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لمتابعة كافة ملابسات الحادث للتحقيق بالجريمة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوقائي تمكن من اعتقال الجاني بسرعة، وبوقت قياسي قصير، حيث اعترف الجاني بجريمته.وذكر أبو بكر بأنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص لاستكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.وأشاد أبو بكر بجهود المؤسسة الأمنية، ودورها في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مترحما على روح المرحوم عكرمة مهنا، معزيا عائلته وأسرته وذويه بهذا المصاب الجلل.