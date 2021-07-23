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شؤون فلسطينية

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح
قرية النبي صالح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وذكر الناشط الإعلامي بلال التميمي في تصريح لوكالة (وفا) الرسمية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي اتجاه الشباب ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن.

وأضاف أن الشاب المصاب نقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات، حيث وصفت حالته بالصعبة.

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