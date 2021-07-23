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فيديو.. الرئيس عباس يجري اتصالاً مع مختار عائلة ساق الله معزياً بوفاة الحاج عطا

فيديو.. الرئيس عباس يجري اتصالاً مع مختار عائلة ساق الله معزياً بوفاة الحاج عطا
انفجار سوق الزاوية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس محمود عباس، اتصالاً هاتفياً مه مختار عائلة ساق الله، بغزة، معزياً باستشهاد الحاج عطا ساق الله.

وتقدم الرئيس عباس خلال الاتصال مع مختار العائلة، الحاج حيدر ساق الله، من أسرة الفقيد وأهله وأحبته وزملائه بخالص التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكرم مثواه، ويلهم أهله الصبر والسلوان. 

واستشهد الحاج عطا ساق الله، خلال الانفجار الكبير الذي ضرب منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، فجر أمس الخميس.


 



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