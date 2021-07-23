اتحاد شباب النضال: نتمنى الفوز لبعثة دولة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

رام الله - دنيا الوطنتمنى اتحاد شباب النضال الذراع الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني التوفيق والنجاح لبعثة دولة فلسطين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، في القرية الأولمبية، والتي تبدأ اليوم ٢٣ تموز .وقال الاتحاد أن مشاركة دولة فلسطين في الحدث الرياضي الدولي الأبرز الذي ينطلق اليوم 23 تموز وتستمر فعالياته حتى 8 آب ورفع علم دولة فلسطين أمر هام ودليلا على الإرادة الفلسطينية رغم كافة الظروف الصعبة.وأشار الاتحاد كلنا ثقة بأبناء بعثتنا بالحصول على الميداليات والفوز ، حيث تشارك بعثة دولة فلسطين في الدورة الأولمبية بخمسة رياضيين في 4 منافسات، بكلا من العداءة هناء بركات، السباحة دانيا نور، السباح يزن البواب، لاعب الجودو وسام أبو رميلة، والرباع محمد حمادة.