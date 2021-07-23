وزيرة سابقة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فاليري بيكريس، وزيرة الموازنة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، التي تنتمي لحزب "الجمهوريون" اليميني، ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022 من أجل "استعادة مشاعر الفخر بفرنسا".جاء في مقابلة لصحيفة (لو فيغارو)، نشرت أمس على الإنترنت، وقال: "أنا مرشحة لرئاسة الجمهورية لاستعادة مشاعر الفخر بفرنسا. لم أعد أحتمل الحديث بديلا عن الفعل والعمل".وتعتبر بيكريس ثاني شخصية سابقة في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد نظيرها في منطقة أو-دو-فرانس (شمال) كزافييه برتران نهاية آذار/مارس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأضافت بيكريس التي سبق وتولت عدة مناصب وزارية أبرزها وزيرة الموازنة في عهد ساركوزي بين عامي 2011 و2012 "يجب أن نقطع نمط الخيارات السيئة التي دامت 10 سنوات وأنصاف الحلول والتردد وتدهور البلاد في نهاية الأمر".وقالت المرشحة إنها تريد "الإنجاز قبل البحث عن إرضاء الآخرين من خلال إعادة ترتيب الوضع في البلاد بعد فترة رئاسية من خمس سنوات لم يحقق فيها الشيء الكثير سوى بعض الإصلاحات القليلة جدا".وأوضحت "في عام 2022 يجب أن تسجل فرنسا بداية جديدة. هذا الصيف سأزور مناطق عدة في البلاد للقاء الفرنسيين لإثراء مشروعي".