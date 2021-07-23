عاجل

  • السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وفتح بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات

دولي

وزيرة سابقة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

وزيرة سابقة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
فاليري بيكريس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فاليري بيكريس، وزيرة الموازنة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، التي تنتمي لحزب "الجمهوريون" اليميني، ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2022 من أجل "استعادة مشاعر الفخر بفرنسا".

جاء في مقابلة لصحيفة (لو فيغارو)، نشرت أمس على الإنترنت، وقال: "أنا مرشحة لرئاسة الجمهورية لاستعادة مشاعر الفخر بفرنسا. لم أعد أحتمل الحديث بديلا عن الفعل والعمل".

وتعتبر بيكريس ثاني شخصية سابقة في حزب الجمهوريين تعلن ترشحها عن اليمين بعد نظيرها في منطقة أو-دو-فرانس (شمال) كزافييه برتران نهاية آذار/مارس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضافت بيكريس التي سبق وتولت عدة مناصب وزارية أبرزها وزيرة الموازنة في عهد ساركوزي بين عامي 2011 و2012 "يجب أن نقطع نمط الخيارات السيئة التي دامت 10 سنوات وأنصاف الحلول والتردد وتدهور البلاد في نهاية الأمر".

وقالت المرشحة إنها تريد "الإنجاز قبل البحث عن إرضاء الآخرين من خلال إعادة ترتيب الوضع في البلاد بعد فترة رئاسية من خمس سنوات لم يحقق فيها الشيء الكثير سوى بعض الإصلاحات القليلة جدا".

وأوضحت "في عام 2022 يجب أن تسجل فرنسا بداية جديدة. هذا الصيف سأزور مناطق عدة في البلاد للقاء الفرنسيين لإثراء مشروعي".

أخبار ذات صلة

المتحور &#34;دلتا&#34; تعقّد خطط أوروبا لتجاوز أزمة (كورونا)

المتحور "دلتا" تعقّد خطط أوروبا لتجاوز أزمة (كورونا)

الهند: مقتل 36 شخصاً في انزلاقات التربة والعشرات في عداد المفقودين

الهند: مقتل 36 شخصاً في انزلاقات التربة والعشرات في عداد المفقودين

إسرائيل: بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق

إسرائيل: بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 81 حالة

إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 81 حالة

اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي

اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي

البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة

البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة

الصين تغلق مدينة بالكامل شرقي البلاد بعد اكتشاف إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصين تغلق مدينة بالكامل شرقي البلاد بعد اكتشاف إصابات جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بلدة يعبد

القدس: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بلدة يعبد

اتحاد شباب النضال: نتمنى الفوز لبعثة دولة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

اتحاد شباب النضال: نتمنى الفوز لبعثة دولة فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

خلال أيام العيد... &#34;الأوقاف&#34; تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع

خلال أيام العيد... "الأوقاف" تذبح 250 عجلاً وتوزيع لحومها على الأسر الفقيرة بالقطاع

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تحذيرات من السباحة.. إنقاذ 18 شخصاً من الغرق صباح الجمعة

تحذيرات من السباحة.. إنقاذ 18 شخصاً من الغرق صباح الجمعة

محامون من أجل العدالة: حقوق الإنسان في الضفة هي الأسوأ منذ سنوات

محامون من أجل العدالة: حقوق الإنسان في الضفة هي الأسوأ منذ سنوات

الميزان يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بمنزل في مدينة غزة

الميزان يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بمنزل في مدينة غزة

منوعات

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

ما حقيقة دهس وفاء عامر لسيدة بسيارتها وهروبها؟

ما حقيقة دهس وفاء عامر لسيدة بسيارتها وهروبها؟

ما حقيقة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش؟

ما حقيقة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش؟

شاهد: تامر حسني يفجر مفاجأة لجمهوره في كليبه الجديد

شاهد: تامر حسني يفجر مفاجأة لجمهوره في كليبه الجديد

شاهد: الجمهور يهاجم إلهام الفضالة بسبب نجل زوجها

شاهد: الجمهور يهاجم إلهام الفضالة بسبب نجل زوجها

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية &#34;عيد سعيد&#34; مترجمة للغة التركية

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية "عيد سعيد" مترجمة للغة التركية

عربي

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)