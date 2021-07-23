الهند: مقتل 36 شخصاً في انزلاقات التربة والعشرات في عداد المفقودين

رام الله - دنيا الوطنلقي 36 شخصاً مصرعهم، في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب الهند، فيما لا يزال مصير العشرات مجهولا حسبما ذكرت السلطات الجمعة.وفقد ما يصل إلى 40 شخصا آخر بعد انزلاقات التربة الثلاثة المنفصلة التي وقعت مساء الخميس في منطقة ريغاد في ولاية "ماهاراشترا" بجنوب بومباي العاصمة المالية للهند.وقال مسؤول محلي إن "ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصا ما زالوا محاصرين، ونحاول انقاذهم"، وفي أنحاء أخرى من الولاية، ما زال نحو 15 شخصا في عداد المفقودين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتشارك وحدات من سلاحي البحرية والجو في جهود الإنقاذ بعدما تسببت الأمطار بفيضانات عزلت آلاف المواطنين، إلا أن عمليات الانقاذ تتعرقل بسبب انزلاقات التربة التي قطعت الطرق، ومن بينها الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بومباي بغوا.ووصل مستوى المياه إلى 3,5 أمتار في مناطق بمدينة تشيبلون التي تبعد 250 كيلومترا عن بومباي، بعد 24 ساعة من هطول الامطار بدون توقف ما تسبب بفيضان نهر فاشيشتي وغرق طرق ومنازل.ونشرت البحرية الهندية سبعة فرق إنقاذ مزودة زوارق مطاط وسترات نجاة وعوامات في المناطق المتضررة، إضافة إلى مروحية لنقل السكان المحاصرين جوا. ويرافق كل فريق غواصون متخصصون من البحرية.وأدى انزلاق للتربة في بلدة خيد المجاورة إلى إصابة 10 أشخاص، وفقا لبيان صادر عن حكومة الولاية.وأوضح البيان أن هناك "على الأرجح ما بين 10 إلى 15 شخصا محاصرين تحت الأنقاض".وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات للعديد من المناطق في الولاية، تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.