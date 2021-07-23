دولي

إسرائيل: بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق

إسرائيل: بينت يحث الإسرائيليين على التطعّم ويؤكد أنه لا نية لفرض إغلاق
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الإسرائيليين، الذين لم يتطعموا بعد ضد فيروس (كورونا) على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن، علما بأن عددهم يبلغ نحو مليون. 

وأكد بينت في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن رافضي التطعيم يعرّضون للخطر ليس صحتهم فقط، وإنما الصحة العامة في الدولة، مما يحول دون العودة إلى الحياة الطبيعية.
 
وأضاف: أن هناك من ينصح بإغلاق المرافق وفرض قيود مشددة إلا أن ذلك ليس الطريق الذي اختارته الحكومة الحالية غير أنه أكد العودة إلى العمل بخطة "الشارة الخضراء"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي غضون ذلك، نشرت وزارة الصحة اليوم معطيات تشير إلى انخفاض نجاعة اللقاح من إنتاج شركة "فايزر" في منع العدوى إلى 40% فقط نظراً لتفشي طفرة "الدلتا" من الفيروس.

وقالت الوزارة إن اللقاح لا يزال يمنع الحالات الخطيرة من المرض بنسبة 91% كما انه يمنع إخضاع المرضى للعلاج في المستشفيات بنسبة 88%.

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