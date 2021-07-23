إسرائيل: عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 81 حالة

ووصل عدد الوفيات الكلي 6457 منذ ظهور الوباء، وقد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح 5,755,067 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح 5,283,200.

ويلزم بدءاً من اليوم، الجمعة، في إسرائيل، العائدون من بريطانيا وقبرص وتركيا وجورجيا بالخضوع لحجر منزلي مدته أسبوع.





ويحظر ابتداءً من الجمعة المقبلة السفر إلى هذه الدول التي أدرجت على قائمة البلدان المحظور السفر إليها، وتضم أيضا أوزباكستان والأرجنتين وبيلاروس والبرازيل وجنوب افريقيا والهند والمكسيك وروسيا واسبانيا.





يشار إلى أنه ستفرض غرامة بقيمة 5000 شيكل على كل من يسافر الى هذه الدول دون الحصول على اذن بذلك من لجنة الاستثناءات.





ويلزم غير المتطعمين بالخضوع لفحص تشخيص الإصابة بـ (كورونا) عند وصولهم إلى إسرائيل، على أن يمكثوا في حجر صحي لمدة 7 أيام وبعد الحصول على نتيجة فحص سلبية في اليوم السابع سيتم تسريحهم من الحجر الصحي.

وفي ظل هذه المعطيات، يعاد الأسبوع المقبل تطبيق الأنظمة الخاصة بالشارة الخضراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).