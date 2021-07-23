الداخلية بغزة تعلن كشف أسماء (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، وصول كشف (تنسيقات مصرية)، للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل.وقال الهيئة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، إن على المسافرين التواجد في الصالة الخارجية للمعبر الساعة السابعة صباح الأحد لتسهيل سفرهم.وأضافت، أن على المسافرين الواردة أسماءهم في الكشف، التوجه لإجراء فحص كورونا غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، في المركزين الصحيين: شهداء الشاطئ بمحافظة غزة، وشهداء خانيونس بمحافظة خانيونس.