مقتل المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا برصاص مجهولين

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن مجهولين اطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا، ما أدى إلى وفاته على الفور.وأوضح اللواء دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في دير الغصون في طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار.واكد أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.