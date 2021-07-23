تحذيرات من السباحة.. إنقاذ 18 شخصاً من الغرق صباح الجمعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، اليوم الجمعة، أن وحدة الإنقاذ البحري التابعة لها، أنقذت 18 شخصاً من الغرق في الفترة الصباحية، قبل بدء موعد عمل المنقذين البحريين.وقالت البلدية، عبر موقع (فيسبوك)، أن وحدة الإنقاذ البحري، تم تشكيلها حديثاً للعمل في أوقات الطوارئ وتغطية خدمة الإنقاذ من الساعة 5:00 فجرا وحتى بداية دوام المنقذين الساعة 8:00 صباحاً.وتابعت: "تضم هذه الوحدة فريقا ذو قدرات جيدة مع مركب انقاذ -ماتور- وتجوب شاطئ البحر للتأكد من سلامة المصطافين".من جانبها، حذرت دائرة الإنقاذ البحري، اليوم الجمعة، المواطنين من السباحة في بحر غزة، اليوم، وغداً السبت، نتيجة إرتفاع الأمواج وشدة التيارت.ودعت، في بيان صحفي، المواطنين إلى إتباع التعليمات الصادرة عن المنقذين البحريين، وعدم السباحة قبل وبعد إنتهاء دوام المنقذين.