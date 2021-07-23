النضال الشعبي تدعو لفتح تحقيق جدي حول انفجار سوق الزاوية بغزة



وعبرت الجبهة عن تضامنها مع ضحايا الانفجار، وتمنت الرحمة للشهيد والشفاء العاجل للمصابين.



وتابعت الجبهة: إن تكرار هذه الحوادث في المناطق المكتظة بالسكان أمر خطير يتطلب مراجعة لذلك لعدم تكرارها، ومما يتطلب مراجعة ومتابعة جدية من الجهات ذات الاختصاص.







رام الله - دنيا الوطندعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الخميس، لفتح تحقيق جدي وفوري بشفافية ونزاهة وموضوعية ومن قبل مؤسسات مشهود لها بذلك حول الانفجار الذي حدث في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة، لمعرفة الأسباب ولعدم تكرارها.