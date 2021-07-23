شؤون فلسطينية

الميزان يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بمنزل في مدينة غزة

الميزان يطالب بالتحقيق في حادث انفجار بمنزل في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس، إنه ينظر بخطورة بالغة جراء تكرار وقوع حوادث انفجارات في منازل سكنية في قطاع غزة، والتي كان آخرها حادث الانفجار الذي وقع في منزل في منطقة سكنية في مدينة غزة، وأدى إلى مقتل مواطن وإصابة (14) آخرين، وألحق أضراراً بعدد من المنازل السكنية، والمحلات التجارية. 

وطالب المركز، في بيان صحفي، جهات الاختصاص بالتحقيق في الحادث ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكراره.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز فقد وقع انفجار عند حوالي الساعة 8:25 من صباح الخميس الموافق 22/7/2021، في منزل أحد المواطنين ويقع في منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل المواطن عطا أحمد عبد الرحمن ساق الله (68 عاماً)، وإصابة (14) مواطناً بجراح مختلفة، من بينهم (6) أطفال، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء جراح أحدهم بالحرجة، وتعرض المنزل المكون من ثلاث طبقات إلى انهيار جزئي، فيما لحقت أضرار جزئية في المنازل والمحلات التجارية المجاورة، وبحسب شهود عيان، فإن حريقاً نشب في المنزل قبل الانفجار. من جهتها هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني والشرطة إلى مكان الحادث، حيث أعلنت الأخيرة أنها فتحت تحقيقاً فيه.

وتابع المركز: "مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لحادث الانفجار، حيث تكررت في مرات سابقة حوادث انفجارات داخلية في منازل وسط أحياء سكنية مكتظة لأسباب مختلفة، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وتدمير منازل وممتلكات عامة وخاصة".

وجدد دعوته لإجراء تحقيق شامل وجدي في هذا الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره حفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم. 

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