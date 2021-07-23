شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تناقش زيادة 15 ألف تصريح لعمال فلسطينيين في مجال البناء

حكومة الاحتلال تناقش زيادة 15 ألف تصريح لعمال فلسطينيين في مجال البناء
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية ستبحث الأحد المقبل، مقترح للسماح بإضافة 15 ألف تصريح عمل للعمال الفلسطينيين في مجال البناء.

وقال وزير التعاون الإقليمي لدى الاحتلال، عيساوي فريج، إن زيادة عدد التصاريح، سيلبي احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل نقص الأيدي العاملة في مجال البناء، مضيفاً، أن ذلك سيعزز أيضا الاقتصاد الفلسطيني، وسيعمل على بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.

وتابع :"هذه الخطوة هي الأولى في سلسلة خطوات يجري فحصها في اتصالات تجري بين الطرفين بهدف مساعدة الفلسطينيين على الحفاظ وتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية". 

ووفقا لأرقام حكومية إسرائيلية رسمية يعمل نحو 122 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وفي المستوطنات الإسرائيلية، غالبيتهم العظمي يعملون في البناء والزراعة، وتشكل مدخولاتهم ما يقرب من ربع اقتصاد السلطة الفلسطينية. 

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