الصحة: ثلاث وفيات و59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 7، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 2، الخليل1، قطاع غزة 41".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، طولكرم 2، رام الله والبيرة 5، الخليل 2، بيت لحم 2، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 170".وسجلت 3 وفيات نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 17 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.