الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة ابتسام كعابنة اليوم

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة ابتسام كعابنة، الساعة الخامسة مساء.واستشهدت الأسيرة كعابنة (27 عاما)، وهي من مخيم عقبة جبر في أريحا، في الثاني عشر من حزيران/ يونيو 2021، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد ان أطلق جنود الاحتلال النار عليها، وتركوها تنزف على الأرض.والشهيدة كعابنة أم لطفل، وكانت قوّات الاحتلال اعتقلتها بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2015، وحكمت عليها حينها بالسجن 18 شهرا.