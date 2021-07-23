حسين الشيخ: نحن سلطة بلا سلطة والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال



حسين الشيخ: اعتبرت أوسلو حلاً لمشكلة ما. واعتبرت مقدمة لإمكانية الوصول إلى نهاية نهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين تأجيل الصراع وحلّه. هناك أطراف في الجانب الإسرائيلي لا تزال غير متأكدة تمامًا من وجود حاجة ملحة لإيجاد حل تاريخي للمشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يعتقدون أن تأجيل الصراع أفضل من الوصول إلى نهاية تاريخية للصراع. أعتقد أن هذه النظرية خاطئة. من الأفضل لنا أن نذهب مع الإسرائيليين إلى ما بعد الاتفاقات المؤقتة في اتفاقيات أوسلو. كان من المفترض أن نمضي قدمًا إلى المرحلة النهائية التاريخية المتمثلة في إنهاء المفاوضات حيث يعيش الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي معًا، على مقربة شديدة، في دولتين.من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولته المستقلة. لأبنائنا وأحفادنا الحق في العيش بحرية وأيضًا تقرير مستقبلهم بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي. لذا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تحول أوسلو من اتفاقية مؤقتة إلى اتفاقية دائمة في نظر الإسرائيليين.



كان المسار روتينيًا من إدارة إلى أخرى حتى جاء الرئيس ترامب ومحو الحكمة التقليدية. على مدى أربع سنوات ، كان هناك حد أدنى من التواصل وزيادة حدة التوتر بين رام الله وواشنطن. على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، هل ينظر الفلسطينيون بتفاؤل الآن إلى إدارة بايدن الجديدة؟



حسين الشيخ: لقد مررنا بفترة صعبة للغاية في عهد الرئيس ترامب. أعتقد أن المشكلة الرئيسية التي واجهتنا مع الإدارة السابقة هي قضية التنصل من الشرعية الدولية (أي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) وأيضًا تنصل إدارة ترامب من جميع وجهات نظر الإدارات الأمريكية السابقة. وسواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين ، فقد ركزوا بشكل أساسي على الشرعية الدولية وحل الدولتين. بناءً على ذلك، عندما جاءت هذه الإدارة الجديدة، إدارة الرئيس بايدن، وبعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس بايدن والرئيس عباس، أعتقد أن الرئيس بايدن تحدث عن مبادئ مهمة جدًا مع الرئيس عباس قد نعتبرها نوعًا من خارطة طريق لنا وللأمريكيين. يتعلق هذا بالكيفية التي يمكننا بها المضي قدمًا من الآن.وتحدث عن الوضع الراهن في الحرم الشريف والشيخ جراح وسكان شرقي القدس ووقف التوسع الاستيطاني ووقف الإجراءات الأحادية الجانب. نحن نتفق على كل هذه المبادئ مع الرئيس بايدن. ستكون خارطة طريق لنا وللأمريكيين مع الجانب الإسرائيلي. وبسبب هذا، تمنحنا الإدارة الأمريكية الجديدة الأمل. بدأنا الآن في بناء علاقة واستعادة العلاقة مع إدارة الرئيس بايدن. نحن على اتصال يومي مع الإدارة. بيننا وبين القيادة الجديدة لجان تشكلت. لقد بدأوا العمل بالفعل.



هل أحدث تعيين الرئيس بايدن لنائب مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي والشؤون الفلسطينية هادي عمرو فرقا بالفعل؟ كان هنا للتو. السيد هادي عمرو.



حسين الشيخ: أعتقد ذلك. منذ تعيينه، أجرينا عددًا من المكالمات والاتصالات والاجتماعات. تتمتع الإدارة الجديدة بفهم واسع لطبيعة الوضع الحالي للفلسطينيين، ويلعب السيد هادي عمرو دورًا إيجابيًا للغاية في اتصاله المستمر بينه وبين الحكومة الإسرائيلية. اتفقنا من حيث المبدأ على أننا بحاجة أولاً إلى تغيير الأجواء بيننا وبين إسرائيل. تحدثنا عن الحوار الثنائي مع الإدارة الجديدة والفلسطينيين. في نفس الوقت تحدثنا عن الحوار الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين.



اتفقنا على الذهاب في خطين متوازيين. أعتقد أن هذا المسار مثمر من حيث خلق حقائق جديدة وأجواء جديدة تساعد الجميع على الدخول في مرحلة جديدة. اتفقنا على البدء بما يسمى تدابير بناء الثقة بيننا وبين الإدارة الجديدة وبيننا وبين إسرائيل.



ما هو مطلوب مني كفلسطيني ، أنا مستعد للقيام به. ما هو المطلوب من اسرائيل ان تفعل؟ المطلوب من الولايات المتحدة هو المساعدة في دعم ذلك. أعتقد أن الإدارة أظهرت استعدادها للقيام بذلك.



المرحلة الثانية هي إيجاد إطار لطبيعة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي يركز أو يجب أن يركز بشكل أساسي على الشرعية الدولية والقرارات القانونية التي تشير إلى دولتين لشعبين يعيشان في سلام وأمن في منطقة مستقرة، بيئة تعاونية ومزدهرة بين الدولتين. دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. هذه هي الخطة التي اتفقنا عليها مع الإدارة الجديدة ونعمل عليها الآن.



عند الحديث عن إجراءات بناء الثقة، بسبب فقدان الكثير من الثقة من كلا الجانبين، هل يمكنك الإشارة إلى أشياء محددة للغاية ناقشتها الإدارة وتحاول تنفيذها؟



حسين الشيخ: أما بالنسبة للأمور الثنائية بيننا وبين الأمريكيين، فالمسألة الأولى كانت القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. عندما زار وزير الخارجية أنطوني بلينكن إسرائيل وفلسطين، أعلن بصراحة وأمانة أنه سيعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. أعتقد أن هذه الخطوة إيجابية وشجاعة وجريئة وتساعد على إعادة العلاقة الطبيعية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين. على العكس من ذلك، فإن معظم تدابير بناء الثقة هي بيننا وبين الإسرائيليين، بيني وبين الحكومة الإسرائيلية. تحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لسنوات عديدة. هناك إشارة إلى تفاصيل تدابير بناء الثقة التي تهدف إلى خلق جو جديد بيننا وبين الإسرائيليين مثل بروتوكول باريس. وقعنا هذا منذ 26 عامًا.هل يعقل أن هناك اتفاقية اقتصادية تستمر 26 سنة دون أي تعديل؟



تحدثت عن إجراءات بناء الثقة وكان هناك تآكل في الثقة على كلا الجانبين. هل يمكنك التحدث إلى بعض الحقائق المهمة جدًا على الأرض التي يتم طرحها والتي ستساعد في تغيير الوضع الراهن؟



حسين الشيخ: قلنا منذ البداية أن هناك أمور ثنائية بيننا وبين الإدارة الأمريكية بسبب التعقيدات التي حدثت في السنوات الأربع لإدارة ترامب. يمكننا إعادة العلاقة بيننا وبين الإدارة الجديدة. قد يكون المطلوب منا بعض الإجراءات من جانبنا وفي نفس الوقت من الضروري أيضًا أن تقوم الإدارة الأمريكية ببعض الإجراءات من جانبها. على سبيل المثال ، هناك قانون تم تمريره في عام 1987 في الكونغرس الأمريكي ، ينص على أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال تعتبر منظمة إرهابية.



كيف لا يزال هذا القانون قائما وكيف يكون له أي معنى على الإطلاق؟ لا تعتبر إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية. كيف بعد الرعاية الأمريكية لاتفاقيات أوسلو، لا يزال هذا القانون ساريًا؟ في واشنطن، لا يزال الكونجرس الأمريكي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.



هذا في رأيي يحتاج إلى نقاش مع الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي.



من ناحية أخرى، هناك قانون في أمريكا يسمى قانون تايلور فورس. يعاقب هذا القانون السلطة الفلسطينية على دعم الأسرى، الذي يقال إنه يحرض على العنف. قلنا للإدارة الأمريكية إننا مستعدون لبحث كل هذه الأمور في لجنة ثنائية ويمكننا أيضًا تشكيل لجنة ثلاثية يشارك فيها كل من إسرائيل والأمريكان والفلسطينيين.



إذا كان هناك تحريض من الجانب الفلسطيني، ألا يوجد تحريض من الجانب الإسرائيلي؟ على سبيل المثال، تدعو منظمة Lehava في إسرائيل علنًا بـ "الموت للعرب". هل تعتبر هذه منظمة إرهابية أم غير إرهابية؟ هل هي منظمة تمارس التمييز العنصري والعنصرية وتدعو إلى قتل الآخرين؟ إذا كان هناك تحريض، فلنشكل لجنة ثلاثية مكونة من الإسرائيليين والأمريكيين والفلسطينيين لبحث هذه القضايا. من الجانب الفلسطيني، أنا مستعد للقيام بذلك.



المطلوب أيضا من الأمريكيين أنه يجب أن يكون هناك تغيير. كما يجب أن تأتي العديد من تدابير بناء الثقة من جانب إسرائيل.



لاحظت بروتوكول باريس. عمره 26 سنة. لا معنى لمواصلة هذا البروتوكول الاقتصادي الذي يقيد التنمية التجارية والاقتصادية الفلسطينية. تسيطر إسرائيل أيضًا على قضية المياه، قضية المنطقة (ج) في الضفة الغربية، والتي تشكل 63٪ من إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربية. لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بإقامة أي مشروع ريفي في المنطقة "ج"، فهل هذا منطقي؟ هناك قضية الأسرى الفلسطينيين، المرضى المحتاجين للرعاية الطبية، النساء، كبار السن.



كما يمكنني أن أذكر في سياق الموضوع نفسه: مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس، والتي لا تزال مغلقة.



قائمة تدابير بناء الثقة طويلة. في هذا الصدد، بدأنا الآن محادثات مع الإسرائيليين وكذلك بيننا وبين الأمريكيين.



أحد الأسئلة التي سمعناها من الأمريكيين وكذلك من الإسرائيليين يتعلق بغزة والتشعب بين الضفة الغربية وغزة، والسيطرة، والسيطرة الأمنية التي أنت مسؤول عنها. ماذا تقول للإسرائيليين والأمريكيين القلقين من أنه إذا أجريت الانتخابات غدًا ، فقد تفوز حماس؟



حسين الشيخ: أولا وقبل كل شيء ، للأسف ، أصبح الوضع الفلسطيني أكثر تعقيدا منذ عام 2007. بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة رغم فوز حماس في الانتخابات الديمقراطية للبرلمان عام 2006 ، سلمنا الحكومة إلى حماس كما فازت في الانتخابات. لكن مع الأسف حدث ما حدث عام 2007 وكان لذلك انعكاسات كبيرة على الوضع الفلسطيني الداخلي. لذلك أجرينا محادثات طويلة مع حماس وباقي المنظمات الفلسطينية للتوصل إلى صيغة مصالحة بيننا وبين حماس وبين المنظمات الفلسطينية الأخرى لإعادة توحيد الجغرافيا الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.



لكن، للأسف، حتى الآن، لم تحقق هذه المناقشة المستمرة الهدف المنشود.



قبل أشهر، قررنا الذهاب إلى الانتخابات على أمل أن تكون أقصر طريق لحل المشكلة الفلسطينية الداخلية وفي نفس الوقت لتعزيز الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية. نحن نؤمن بالتعددية وحرية التعبير والتداول السلس للسلطة بالوسائل السلمية. هذا هو أساس النظام السياسي الفلسطيني وهذا هو طموح الدولة الفلسطينية القادمة. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون. للأسف، واجهنا عقبة كبيرة وهي قضية القدس ورفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما فعلت في الأعوام 1996 و 2005 و 2006. وهذا سبب مشكلة كبيرة اثرت على العملية الانتخابية سواء كنا نتحدث عن انتخابات رئاسية او تشريعية.



ما زلنا نبحث عن حل لهذه المشكلة. أقول بصراحة الآن، إذا وافقت إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ، فإن الرئيس الفلسطيني سيصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات فوراً في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.



تعمل بشكل وثيق جدا مع الرئيس عباس. إنه ليس شابًا. سيقول البعض إنهم مندهشون من أنه ما زال يعمل. هل هناك حاجة لتغيير القيادة؟ هل هناك حاجة للشباب؟ هل تنظر إلى المنصب؟ لقد ألقى البعض اسمك في الحلبة.



حسين الشيخ: في البداية أتمنى الصحة والعمر المديد للرئيس أبو مازن. أعتقد أن أبو مازن هو من أكثر الشخصيات التاريخية للشعب الفلسطيني ومؤسسي الدولة الفلسطينية منذ الخمسينيات وحتى الآن. كنت وما زلت أتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي على صيغة الوضع النهائي في ظل رئاسة محمود عباس.



في البداية، لأنه يتمتع بالحكمة وإيماني المطلق أن طريق المفاوضات هو الأقصر والأقرب إلى حل الدولتين وفي نفس الوقت يتمتع الرئيس محمود عباس بالإرث التاريخي والكاريزما القيادية التي مكنته من توقيع الاتفاقية التاريخية بيننا وبين الإسرائيليين.



أقول باستمرار حتى للأمريكيين ما أقوله دائمًا وإلى الأبد لجميع المسؤولين الإسرائيليين، أن لدينا الآن فرصة تاريخية.



فيما يتعلق بجيل الشباب ، أقول نعم. نحن نؤمن تمامًا بأن هناك ضرورة للقيادة عبر الأجيال. أتمنى أن تتقدم هذه الأجيال الجديدة لتحتل مناصب مهمة في النظام السياسي الفلسطيني - في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بدون ذلك، يعني ذلك تكلس هذا النظام السياسي الفلسطيني وفرصة التطور. إذا رغب الجيل الجديد في ذلك وأفكار جديدة لإعطاء الشباب فرصة لحكم وإدارة هذا النظام السياسي الفلسطيني وبناء المستقبل الفلسطيني للجيل القادم، فهذا شيء جيد للمستقبل.



باختصار ، هل أنت مرشح؟



حسين الشيخ: لا، أنا لست مرشحاً. أعتقد أن الرئيس أبو مازن هو أفضل مرشح الآن.



ما الذي يتطلبه الأمر لإشراك الشباب الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في الأراضي الفلسطينية في المستقبل؟ في السياسة؟



حسين الشيخ: أولا وقبل كل شيء مطلوب تعزيز الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية وفي نفس الوقت لا بد من تغيير طبيعة الحياة السياسية الفلسطينية. لكننا لا نعيش في ظل نظام سياسي مستقر.



حتى الآن نحن تحت الاحتلال. إنه وضع معقد للغاية بالنسبة لك تسعى من جانب واحد إلى إعطاء وصف بسيط لطبيعة النظام السياسي الذي تريده، أي نظام ديمقراطي تعددي يحكم من خلال صندوق الاقتراع، مما يمنح حرية التعبير، إعطاء فرصة لجميع الأجيال والأعمار، ولكن في نفس الوقت، يجب أن تتفاعل مع الإجراءات اليومية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض: استمرار الاستيطان، هدم المنازل، الاعتقالات، هدم منازل الفلسطينيين، القيود الزراعية، القيود الاقتصادية. في هذه الحالة يصعب وضع خطة كأنك تمشي في خط مستقيم. فيما يتعلق بهذه القضية، فهي خطة متعرجة وأحيانًا تكون هناك عقبات كبيرة.



لكني أعتقد أنه بدون إعطاء الجيل الجديد الفرصة الحقيقية للتعبير عن نفسه في الاختيار، أولاً حول طبيعة النظام ومن يجب أن يكون في النظام، هناك الكثير من المشاكل. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الانتخابات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تقود الناس إلى الأسلوب الديمقراطي والطريقة الديمقراطية في حياتهم السياسية.



والدليل على أن المجتمع الفلسطيني ديمقراطي ويطبق الديمقراطية حتى في ظل الاحتلال هو أننا نطبق الديمقراطية في الجامعات والنقابات مثل نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين. لدينا انتخابات للمجالس البلدية. يتم انتخاب جميع المجالس البلدية في الضفة الغربية.



التقيت مؤخرا مروان البرغوثي في ​​السجن. هل طلبت منه عدم الترشح للرئاسة؟



حسين الشيخ: لم أطلب منه عدم الترشح في الانتخابات. مروان صديقي. أعرف مروان منذ 43 عامًا. تربطني به علاقة شخصية إلى جانب العلاقة التنظيمية والسياسية. زرت مروان في السجن لأتفق معه أولاً على وحدة حركة فتح في فوضى انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني. اتفقت مع شقيقي مروان في ذلك.



لم نتحدث إطلاقا عن الانتخابات الرئاسية ولم أطلب منه عدم الترشح للانتخابات إطلاقا. لم نناقش هذا الموضوع. الموضوع الوحيد الذي أثير هو موضوع القضية الرئيسية بيني وبينه - الحفاظ على وحدة حركة فتح حتى تتنافس فتح كقائمة واحدة موحدة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.



كوزير ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وكذلك بصفتك رئيس لجنة التنسيق والتعاون، كنت مسؤول الاتصال الرئيسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ليست مهمة سهلة. هل كان هناك وقت شعرت فيه أنه إذا لم يكن التعاون الأمني ​​موجودًا، فماذا سيحدث إذا لم يكن هناك تعاون بين إسرائيل والفلسطينيين على الرغم من الوضع السياسي؟



حسين الشيخ: في البداية، إسرائيل هي التي تحتل أرضي وليس أي دولة أخرى في العالم. لذلك يطلب مني معرفة كيفية التعامل مع هذا الصراع الإسرائيلي. عادة، تحدث المفاوضات بين الخصوم والأعداء. الذي يحتل أرضي هو إسرائيل. وبالتالي من هو الطرف الذي يجب أن أتفاوض معه؟ بالضرورة إسرائيل. وعليه فإن العلاقة مع إسرائيل والتنسيق مع إسرائيل والتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ضرورة. في الواقع، على الرغم من أن إسرائيل هي قوة احتلال، إلا أن المحادثات مع إسرائيل والتنسيق مع إسرائيل ضروريان للغاية للبحث عن آفاق للحلول بيننا. تسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع جوانب الحياة الفلسطينية. تتحكم في الهواء الذي نتنفسه، والمياه التي نشربها، وقدرة مواطنينا على الحركة، والناس، والاقتصاد، والمعابر والحدود، إلخ.التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية أمر واقع وضرورة. صحيح أنه متعب ومرهق وأحيانًا قد ندفع الثمن على المستوى الشخصي.



لكني أعتقد أن هناك ضرورة تجبر الفلسطينيين والإسرائيليين على الحفاظ على التنسيق الضروري سواء في جو إيجابي أو سلبي. لأن التنسيق قد يعمل بشكل جيد في الأوقات الجيدة ويكون إيجابيًا جدًا عندما يعمل بشكل جيد بين الطرفين. بعد قولي هذا، قد يحمي التنسيق أيضًا السلبيات. قد يدفعك ذلك إلى حالة أو مرحلة لا تريد أن يكون شعبك جزءًا منها. هذا هو ما يدفعني وحكومة إسرائيل. أعتقد أن الفلسطينيين التزموا التزامًا كبيرًا بهذه الاتفاقيات للتنسيق. الذي لم يلتزم بهذه الاتفاقات للأسف هو الحكومة الإسرائيلية.



وسائل الإعلام تعج بالتقارير التي تتحدث عن تكديس الأسلحة هنا في المناطق الفلسطينية. لمن تخزن تلك الأسلحة؟ وهل أنت قلق حيال ذلك؟ هل هي جريمة؟ هل هي اضطرابات مدنية؟ كرئيس للسلطة المدنية التي تترأسها ماذا تقول؟



حسين الشيخ: أعتقد أن أي سلاح غير الأسلحة التي بحوزة قوات الأمن الفلسطينية المرخصة هو سلاح غير قانوني. لا يمكن أبدا إعطاء أي شرعية لمثل هذه الأسلحة. أسلحة الفوضى والفوضى تهدد المجتمع الفلسطيني. يمكن لسلاح الفوضى والاضطراب أن يطور مجموعة من الظواهر التي تدمر البنية الاجتماعية والثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني. السؤال الكبير هو: من أين تأتي هذه الأسلحة؟ لهذا السبب أؤكد أن رأي السلطة الفلسطينية في هذا الأمر واضح تماما. لا شرعية لأي سلاح آخر غير تلك المصرح لها قانونا بحملها من قبل الأفراد المصرح لهم من السلطة الفلسطينية. للمؤسسة الأمنية الفلسطينية مهمة وهي حماية المواطنين الفلسطينيين ومنحهم الأمن والأمان والاستقرار. هذه هي المهمة الوطنية الأولى المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني. هذه هي المهمة الأمنية الأساسية. يحاول البعض تصوير مهمة المؤسسة الأمنية الفلسطينية بشكل مختلف. هذا ليس صحيحا على الاطلاق. تعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية بالدرجة الأولى على حماية النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني وحماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحماية حق الفلسطينيين في التعبير والحريات المرتبطة بذلك. هذه هي مهمتها.



أعتقد أن أي سلاح غير الأسلحة التي تمتلكها المؤسسة الأمنية الفلسطينية بشكل شرعي وقانوني هو غير قانوني. يجب محاسبة أي شخص يخالف هذه القاعدة ومحاكمته وفقًا لمبادئ القانون والنظام.



ماذا يمكن أن تخبرنا عن وفاة الناشط نزار بنات مؤخرا؟ هناك الكثير من القصص. إنها قصة داخلية. إنها قصة مهمة للمشاركة.



حسين الشيخ: في البداية، أود أن أقدم التعازي والاحترام لأسرته وأن أعتذر لهم على ما حدث. لقد كانت حادثة مؤسفة ومؤسفة. ربما حدث خطأ أثناء عمل إنفاذ القانون. حتى لو طُلب منه القانون أو أراد الظهور من أجل العدالة ، فلا يوجد ما يبرر الأمر على الإطلاق. أنا باسم الرئيس أبو مازن وباسم السلطة الفلسطينية منذ اليوم الأول أقدم اعتذارنا في هذا الأمر ونعتبره مأساة. ما حدث لا يمكن قبوله أبدًا حتى في وقت الفوضى ، لكن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أمريكا وفرنسا وأي بلد آخر في العالم. من المهم أن تكون هناك إجراءات معمول بها وفقًا لذلك فيما يتعلق بمسائل القانون والنظام والحكم على من ارتكب الخطأ في هذه المسألة. لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع هذا ومحاولة تصحيح هذا الخطأ. فقط من خلال التعلم مما حدث واتباع الإجراءات الصحيحة للقانون والنظام ، يمكننا أن نحكم على من كان له يد في هذه القضية. أكرر مرة أخرى، للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم ، لكن بالتأكيد، أكرر وأقول، إنه حادث مأساوي ومؤسف. نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه.



كنت نشطا خلال القيادة الوطنية الموحدة خلال الانتفاضة الاولى. ذهبت إلى مسار أكثر دبلوماسية. هل تعتقد أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد؟ وترك السلاح والقتال جانبا؟



حسين الشيخ: أعتقد أن أقصر الطرق مثمر دائما. ما هي مهمة أي قائد؟ مهمته البحث عن أقصر طريق وأقل سعر لتحقيق طموحات شعبه. يريد الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال، ويريد كرامته، ويريد أن يعيش في دولة مستقلة، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. مهمة أي زعيم أو مسؤول فلسطيني هي أن يقود الشعب في أقصر طريق وبأقل ثمن. أعتقد أن - ما زلنا نعتقد ذلك - حتى الآن هو أقصر طريق وأدنى ثمن لتحقيق هذا الهدف هو المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. يجب أن يقتنع الشعب الإسرائيلي بأنه لا يمكن أن يظل محتلاً لأمة أخرى إلى الأبد.



يعيش أكثر من 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.



السؤال الأكبر الذي يواجه الشعب الإسرائيلي هو كيف يمكن لهذا الاحتلال أن يبقى إلى الأبد؟ تحتل 5 ملايين فلسطيني يعيشون الآن في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.



كيف هذا لا يزال ممكنا اليوم؟



لإسرائيل خيارات واضحة ونقول لهم بصراحة: إما حل الدولتين الذي نؤمن به أو دولة واحدة أي شخص واحد أو صوت واحد أو فصل عنصري، ستبقى إسرائيل دولة تمارس العنصرية إلى الأبد وتحتل أمة أخرى.



لذلك، فإن مسؤولية أي زعيم يريد أن يقود شعبه إلى الأفضل أن يختار لهم دائمًا أقصر الطرق التي تكلف أقل ثمن وهي الدبلوماسية.



الحكومة الإسرائيلية الجديدة: هل أنت متفائل؟ هل تشعر أنك ستتمكن من إجراء حوار؟ ما الذي حدث مع رئيس الوزراء نتنياهو؟



حسين الشيخ: علينا العيش بأمل. نحتاج دائمًا إلى الحفاظ على الشعور بأن اليوم أفضل من الأمس، وأن الغد سيكون أفضل من اليوم.



نحن ملزمون بالعيش على هذا الأمل ودعونا نصدر هذا الأمل للشعب الفلسطيني.



لسوء الحظ ، مرت سنوات طويلة في ظل قيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. كان الوضع صعبًا ووفقًا لتقديري الخاص، لم يؤمن السيد نتنياهو أبدًا بالسلام مع الفلسطينيين وهو ليس شريكًا في السلام. بصدق، كان نتنياهو ضد اتفاقية أوسلو ولذا كان يسعى إلى تدمير هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في عام 1994. أنا لا أفضل الحديث عن الماضي كثيرًا لأنه أصبح تاريخًا، ولكن نظرًا لوجود حكومة في إسرائيل، علينا التعامل معها بشكل صحيح.



صحيح أن هناك فجوة واسعة في وجهات النظر بين الشركاء المشاركين في الحكومة الحالية. مختلف الأحزاب المكونة للحكومة لديها آراء متباينة.



نأمل في استقرار هذه الحكومة وأن تسعى هذه الحكومة بجدية لتغيير المناخ العام إلى نهج إجراءات عملية أكثر إيجابية قد تعيد الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. التغيير مطلوب في الضفة والقدس وقطاع غزة. نتمنى أن تخطو الحكومة الجديدة خطوات كبيرة إلى الأمام في هذا الشأن لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وأن الفرصة ما زالت قائمة للتفاهم المتبادل والتوصل إلى حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. رأيي الشخصي هو أن المضي قدمًا لا يمكن أن يكون أسوأ من فترة من حكم نتنياهو.



حسين الشيخ الرجل. ليست مهمة سهلة. القلق على الأمن والعلاقات مع الحكومات ومحاولة البناء لما تتمنى أن يصبح فلسطين. كيف يؤثر ذلك عليك وعلى عائلتك؟



حسين الشيخ: أولا أنا أؤمن بحق شعبي في الحرية والاستقلال. قضيت كل حياتي في هذه الوظيفة وربما أثرت على عائلتي سلبًا وإيجابيًا. قد يكون الجانب الإيجابي أنني شخصية معروفة، لكن من الناحية السلبية، للأسف، تأثروا ودفعوا ثمن شيء لا يمتلكونه أو ليس لديهم أي علاقة به.



أولئك الذين يختلفون معي سياسيًا لهم الحق في انتقادي شخصيًا - حق طبيعي - وإبداء رأيهم في أدائي، لكن هذا لا يمنحهم الحق المطلق في التدخل في عائلتي وبيتي وأولادي وأطفالهم. أسلوب الحياة.



هذا له علاقة أو مرتبط بالعقلية التربوية والثقافة لدينا. لهذا السبب، إذا تأثر أطفالي سلبًا طوال تلك السنوات، أعتذر لأولادي، لكن أطفالي جزء من الشعب الفلسطيني، ويعيشون الظروف التي يعيشها جميعًا وأنا سعيد بأولادي وأحفادي. أنا سعيد جدًا وفخور بهم وأتمنى أن يختاروا أسلوب حياتهم كما يريدون - وليس كما يريدهم البعض. هم أحرار في العيش كما يحلو لهم. اخترت أسلوب حياتي ليكون في هذا الاتجاه. لا بأس بذلك وقد أدفع ثمن هذا الاختيار، لكن لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتفكير في منزلي وعائلتي. أتمنى لهم حياة سعيدة سعيدة وأن يختاروا الطريقة التي يرغبون بها كما قلت من قبل.



هل تعتقد أننا سنجري نفس هذه المحادثة في غضون خمس سنوات؟



حسين الشيخ: لا أتمنى ذلك. آمل أن يكون هناك تغيير وأن نتخذ شيئًا مختلفًا ونأمل أن يكون أكثر إيجابية. كما قلت دائمًا، نحن نعيش على أمل في هذا الجانب. أنا متفائل بطبيعتي وأعتقد تمامًا أن الغد سيكون أفضل من اليوم. قد يعتقد البعض أن مكانة الفلسطينيين، مهما مر من الوقت، حتى لو عاد المرء بعد عام، سيكون هو نفسه.



لا! أعتقد أن كل يوم يأتي بالتغيير. يجب أن نؤمن بأن هذا التغيير سيأتي وأن هذا التغيير سيكون للأفضل بالتأكيد للأفضل. آمل أن يكون الوضع في الفترة القادمة مختلفا بشكل إيجابي.





وفيما يلي نص الحوار:حسين الشيخ: في البداية، أعتقد أن الوضع الفلسطيني معقد للغاية. الشعب تحت الاحتلال. إن الأشخاص الذين يعيشون في ظل السلطة الفلسطينية منذ 1994 لا يتمتعون بالاستقلال أو الحرية. لهذه الأسباب، فإن المهام معقدة، بين الرغبة في الوصول إلى الهدف الاستراتيجي لبناء دولة فلسطينية وبناء سلطة تعتبر أولية لبناء هذه الدولة، والوضع معقد بالضرورة - حتى أكثر مما يعتقد البعض. نحن لسنا في وضع طبيعي ولسنا في دولة مستقلة. نحن سلطة بلا سلطة ولا سيادة. السيادة الشاملة لإسرائيل على الأرض والجو والمياه والحدود وكل شيء. إذن هذا هو الأساس الصغير الذي نحاول البناء عليه. لسوء الحظ، وكأنك تحفر في الصخر لبناء دولة على هذا الأساس وهذا الطموح الكبير للشعب الفلسطيني هو بناء دولة فلسطينية مستقرة وديمقراطية وحرة تعيش إلى جانب إسرائيل.