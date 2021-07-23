روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي السوري أسقطت جميع الصواريخ الأربعة التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية أثناء الغارات الليلة الماضية، على محافظة حمص.وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت: إن "مقاتلتين إسرائيليتين من طراز (إف 16) أطلقتا من المجال الجوي اللبناني بين الساعة 1:11 و1:19 في 22 تموز/ يوليو أربعة صواريخ موجهة إلى مواقع في محافظة حمص".وأضاف أن "جميع الصواريخ الأربعة تم تدميرها من قبل أنظمة (بوك إم 2 إي) روسية الصنع، والتابعة لقوات الدفاع الجوي السورية".وفي وقت سابق أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت سبعة صواريخ من أصل ثمانية أثناء الغارة الإسرائيلية يوم 19 تموز.