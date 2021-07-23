المرور بغزة: وفاة مواطن وإصابة إثنين آخرين بثلاث حوادث سير في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الجمعة، وفاة مواطن، وإصابة إثنين آخرين، في ثلاث حوادث سير بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.وأضافت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن حادثي سير وقعا في المحافظة الوسطى، نتج عنهما وفاة المواطن فارس حامد أبو نصر (26 عاماً)، وإصابة آخر بحالة متوسطة.وبحسب بيان المرور، فإن حادث سير آخر، وقع في محافظة الشمال، نتج عنه إصابة وصفت حالتها فوق المتوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.