الصحة بغزة: ثلاث وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال آخر 24 ساعة.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها أجرت 298 فحصاً مخبرياً، فيما سجل تعافي 170 حالة من مصابي الفيروس.وبحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 115847 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 842 حالة، والمتعافين 113916 حالة، وإجمالي الوفيات 1089 حالة وفاة.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 43 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 30 حالة.ولفتت الوزارة، إلى أن إجمالي جرعات التطعيم التي وصلت القطاع بلغت 336300 جرعة، فيما تلقى 98751 شخص التعطيم.