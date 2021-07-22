كهرباء غزة: عودة التيار الكهربائي وتوصيله لكثير من المشتركين بمكان انفجار سوق الزاوية





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، أن طواقمها الفنية تمكنت من إعادة ربط الكهرباء وتوصيلها لكثير من المشتركين في مكان الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، في منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة.وقالت الشركة في تصريح لها، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك): "طواقمنا ما زالت متواجدة في المكان لاستكمال أعمالها بالخصوص وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الشريكة".وفي السياق، نشرت الشركة صوراً لطواقمها الفنية، اثناء عملها في إزالة خطر الكهرباء وإعادة تأهيل وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة جراء الانفجار في منطقة سوق الزاوية.