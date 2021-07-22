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دولي

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، انضمامها بصفة عضو مراقب، إلى الاتحاد الإفريقي البالغ عدد أعضائه 55 دولة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان اليوم: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية. هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية وقسمها الإفريقي والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ" هذا موجود منذ ما يقرب من عقدين ويشكل جزءًا مهمًا من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل. وسيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح البيان أن إسرائيل تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التجارة والمساعدات.

واشار إلى أن إسرائيل جددت في السنوات الأخيرة، علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى "اتفاقات إبراهيم"، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل في إثيوبيا، أدماسو العلالي، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

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