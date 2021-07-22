بينت: ملتزم شخصياً بعودة الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة





وبحسب القناة 7 الإسرائيلية، جاء اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع أسر الأسرى والمفقودين.



وقال بينت لأسرة شاؤول إنه ملتزم شخصيًا بعودة الجنود من قطاع غزة، وأن بابه مفتوح أمامهم.



وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بالوت.





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء نفتالي بينت، اليوم الخميس، بعائلة الجندي الإسرائيلي الأسير المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.