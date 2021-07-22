عاجل

  • كهرباء غزة: عودة التيار الكهربائي وتوصيله لكثير من المشتركين بمكان انفجار سوق الزاوية

شؤون فلسطينية

الأسير مؤيد الخطيب يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تدهر حالته الصحية

الأسير مؤيد الخطيب يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تدهر حالته الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأسير مؤيد الخطيب علق إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الخطيب علق إضرابه الذي شرع به الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بنزيف حاد في المعدة وتقيئه الدماء وتناقص وزنه بشكل ملحوظ، الأمر الذي استوجب نقله إلى عيادة سجن ريمون، لإخضاعه للمتابعة والمراقبة الصحية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مؤيد الخطيب، و10 من الأسرى الذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، الأسرى الإداري، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك الفوري لوضع حد لمعاناتهم وتفرد سلطات الاحتلال بهم.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: عودة التيار الكهربائي وتوصيله لكثير من المشتركين بمكان انفجار سوق الزاوية

كهرباء غزة: عودة التيار الكهربائي وتوصيله لكثير من المشتركين بمكان انفجار سوق الزاوية

بينت: ملتزم شخصياً بعودة الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة

بينت: ملتزم شخصياً بعودة الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة

غانتس: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة وسنقويها

غانتس: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة وسنقويها

وزيرة الصحة: نعمل بشكل حثيث على تقديم العلاج اللازم للجرحى بقرية بيتا

وزيرة الصحة: نعمل بشكل حثيث على تقديم العلاج اللازم للجرحى بقرية بيتا

ماذا علقت فصائل المقاومة على الانفجار الذي وقع قرب سوق الزاوية؟

ماذا علقت فصائل المقاومة على الانفجار الذي وقع قرب سوق الزاوية؟

الصحة بغزة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: تطعيمات (كورونا) متوفرة بكافة أنواعها

الصحة بغزة لـ"دنيا الوطن": تطعيمات (كورونا) متوفرة بكافة أنواعها

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في جنين

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في جنين

الرئيس يعزي نظيره الصيني بضحايا كارثة الفيضانات

الرئيس يعزي نظيره الصيني بضحايا كارثة الفيضانات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير مؤيد الخطيب يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تدهر حالته الصحية

الأسير مؤيد الخطيب يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تدهر حالته الصحية

رئيس العمل الحكومي بغزة يصدر تصريحًا حول انفجار سوق الزاوية

رئيس العمل الحكومي بغزة يصدر تصريحًا حول انفجار سوق الزاوية

شاهد: لحظة انفجار سوق الزاوية بغزة

شاهد: لحظة انفجار سوق الزاوية بغزة

إصابة ثلاثة مستوطنين بعد إحراقهم معدات منشار حجر بجماعين

إصابة ثلاثة مستوطنين بعد إحراقهم معدات منشار حجر بجماعين

غزة: وفاتان و18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاتان و18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل فتيين من رمانة غرب جنين

الاحتلال يعتقل فتيين من رمانة غرب جنين

&#34;الدجاج لا يزال مرتفعًا رغم الأضاحي&#34;.. تعرف على أسعار اللحوم بغزة

"الدجاج لا يزال مرتفعًا رغم الأضاحي".. تعرف على أسعار اللحوم بغزة

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

منوعات

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية &#34;عيد سعيد&#34; مترجمة للغة التركية

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية "عيد سعيد" مترجمة للغة التركية

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

مفسّرة أحلام تثير الجدل &#34;سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز&#34;

مفسّرة أحلام تثير الجدل "سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز"

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا &#34;ما بيعرفش يغنّي&#34;

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا "ما بيعرفش يغنّي"

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة