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شاهد: لحظة مهاجمة رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

شاهد: لحظة مهاجمة رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد
رام الله - دنيا الوطن
رصد شريط فيديو لحظة إقدام أحد الأشخاص على مهاجمة رئيس مالي المؤقت، عاصمي غويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى، الثلاثاء.

وحدث ذلك في أحد مساجد العاصمة المالية باماكو. ويظهر الفيديو القصير الذي يبلغ 15 ثانية الرئيس غويتا في مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفجأة، اندفع شاب من بين المصلين ونجح في الوصول إلى الرئيس وبدا أنه يريد أن يطعنه في رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض.

وكان واضحا من الفيديو أن غويتا لم يصب بأي أذى في هذا الهجوم، وسرعان ما نقل من موقع الحادث.

وقالت السلطات إن شخصا واحدا أصيب في هذه المحاولة.

تأتي محاولة الهجوم على الرئيس المؤقت في الوقت الذي شهدت به مالي هجمات من مسلحين وسط البلاد في الأيام الأخيرة.

وسيطر غويتا على السلطة في أغسطس 2020 بعد إطاحة رئيس مالي المنتخب ديمقراطيا، ثم وافق على تأسيس حكومة انتقالية بقيادة رئيس ورئيس وزراء مدنيين، لكنه في 24 مايو أطاحهما بعد أن قاما بتعديل وزاري أسفر عن تهميش اثنين من أنصار المجلس العسكري دون التشاور معه.

وأدى غويتا بعدها اليمين رئيسا لحكومة انتقالية في يونيو، متعهدا باستمرار البلاد على المسار السليم للعودة إلى الحكم المدني من خلال اجراء انتخابات في فبراير 2022.


 


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