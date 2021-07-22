إثيوبيا: الملء الثاني سيحسن فرص المفاوضات مع مصر والسودان

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الخميس: "إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الذي تبنيه بلاده فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، سيساهم في تحسين فرص المفاوضات مع دولتي المصب، مصر والسودان".وأضاف مفتي: "منذ البداية أعلمنا دول المصب ودول الجوار بأن سد النهضة يعمل على توليد الطاقة الكهرومائية ولن يؤذي دول المصب وقد أعلمنهم أيضا بأنه يمكنهم دراسة التأثيرات البيئية للسد وقدراته على توليد الكهرباء، فهو سد كهرومائي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتابع: "لاحظنا أنه ما من ضرر على دول المصب من وراء الملء الثاني لخزان سد النهضة.".وقال: "نريد عبر المفاوضات التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لإيجاد حل للخلافات، نتطلع قريبا لاستئناف هذه المفاوضات، ولا يهمنا إلحاق الأذى بأي أحد".وأضاف مفتي: "قبل الملء الثاني لسد النهضة، أرسل وزير المياه والطاقة في إثيوبيا رسائل إلى نظرائه في مصر والسودان، لإبلاغهما بملء السد. إن اثيوبيا تسعى لتوفير المعلومات والبيانات لهاتين الدولتين وإبلاغهما بالتقدم المحرز".وقال الدبلوماسي الإثيوبي: "لقد أخبرنا الزملاء في السودان ومصر بأن هذا السد لن يضر بهما، بل سيستمر في توليد الكهرباء وسيضخ المياه إلى دولتيهما."، مؤكدا "السد سيفيد الشعب الإثيوبي والمنطقة".وتابع: "اعتقد أن بإمكان السودان الاستفادة من هذا السد، لأنه سيخفض تبخر المياه ويعمل على تنظيم تدفق المياه خاصة خلال موسم الأمطار".وأعرب مفتي عن اعتقاده أن النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون وليس مصدرا للنزاع.وقال إن الجميع في إثيوبيا مسرور باكتمال المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة، لأن السكان شاركوا فيه بطرق شتى.