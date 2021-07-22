غانتس: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة وسنقويها

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الجيش بني غانتس، اليوم الخميس، مع أعضاء حزب ميرتس في الحكومة الإسرائيلية لبحث القضايا الأمنية والسياسية.وقال غانتس خلال الاجتماع، بشأن الاستيطان في إيفياتار إنه سيكون فقط وفقا للقانون، ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد الانتهاء من مسح الأراضي"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأضاف: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ونقوي المجالس المحلية القائمة".ونوه غانتس إنه يرى أهمية في إجراء حوار مفتوح داخل الائتلاف الحكومي، وأن سياسته تقوم على أساس الأمن الصارم لأمن الدولة إلى جانب تعزيز السلام والسياسة.كما شدد على أهمية الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي ووحدته بجميع أشكاله.