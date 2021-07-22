ماذا علقت فصائل المقاومة على الانفجار الذي وقع قرب سوق الزاوية؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت فصائل المقاومة الفلسطينية، على الانفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، قرب سوق الزاوية وسط مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد شخص، وإصابة آخرين.وقالت فصائل المقاومة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "تابعنا في "فصائل المقاومة الفلسطينية" باهتمام بالغ وحزن شديد حادث الانفجار الأليم الذي وقع في سوق الزاوية الشعبي الأثري وسط مدينة غزة، الذي أدى لارتقاء شهيد وجرحى وخلف أضرار بالغة بالمنازل والمباني والمحلات التجارية".وأضافت: "نعلن عن تضامننا التام مع المتضررين من هذا الحادث الأليم، وندعو لتدشين حملة دعم وإسناد واسعة للمصابين والمتضررين من أصحاب المنازل والمباني وأصحاب المحلات التجارية".وشددت فصائل المقاومة، على ضرورة الوقوف عن المسؤولية الوطنية تجاه هذا الحادث الأليم، بما يضمن منع تكرار ما حدث، متوجهة بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني التي هبت عند سماعها بهذا الحدث.وفي السياق، قالت الفصائل: "نشكر الطواقم العاملة في وزارتي الصحة والداخلية وخاصة جهازي الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني الذين سارعوا بالاستجابة الفورية لنجدة واغاثة المتضررين والمصابين".