الصحة بغزة لـ"دنيا الوطن": تطعيمات (كورونا) متوفرة بكافة أنواعها

خاص دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور اشرف القدرة، بأن تطعيمات (كورونا) آمنة ومتوفرة بكافة أنواعها في قطاع غزة، في عيادات وزارة الصحة المنتشرة في قطاع غزةوأكد الدكتور القدرة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، ان التطعيمات تعطى للمواطنين مجاناً، مستهدفين كافة المجتمع الغزي، لافتا الى ان وزارته بدأت بحملة تطعيم حكومية ومجتمعية طالت العديد من الوزارات والجامعات والأسواق والمدارس والمصلين في المساجد.وكشف القدرة، بان الوزارة فتحت أبواب مراكزها المتخصصة، لأخذ اللقاحات، ويستطيع المواطن الحصول على التطعيم مباشرة من خلال التوجه للمراكز الصحية الحكومية وكذلك التابعة لوكالة الغوث.وأوضح القدرة، بأن الفرق الطبية مدربة وتعمل بمهنية تامة وعالية، حيث تم تدريب طواقم أخرى لتعزيز التطعيم المجتمعي".وتابع القدرة: "افسحنا المجال لتلقي اللقاح من سن ١٨ عام فما فوق، حتى نستهدف كافة المجتمع في قطاع غزة".وعن اللقاحات المتوفرة، قال القدرة: "التطعيمات جميعها امنة ومعتمدة وتعطي الشخص المناعة والحماية المطلوبة من مخاطر ومضاعفات الإصابة اذا تعرض لها.وأوضح القدرة، بأن نسبة بسيط جدا من المطعمين ربما يشعروا اما بارتفاع طفيف على درجة الحرار او صداع بسيط او تعب، مشيرا إلى أنه هذه الأعراض تزول بعد بضعة ساعات وهذا شأنه شأن أي تطعيمات أخرى وتختلف من شخص لأخر.هذا وباشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، بحملة توعية ودعوة للمواطنين لأخذ اللقاحات، بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف وذلك تجنباً لانتشار الفيروس من جديد.ونشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر صفحتها في "فيس بوك" دعوات للمواطنين في قطاع غزة للحصول على اللقاح في العيادات المختصة، وذلك تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد.