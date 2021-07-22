النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في جنين

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقاً، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 24 عاماً في جنين.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول شاب متوفياً إلى مشفى جنين الحكومي، باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءاتها القانونية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.