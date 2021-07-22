السعودية تُعلن عن نجاح خطتها الصحية لحجّ هذا العام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عن نجاح خطتها الصحية الخاصة في موسم الحج للعام 2021، خلوه من تفشي فيروس كورونا وغيره من الأمراض الأخرى، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وقال وزير الصحة في المملكة توفيق الربيعة، في تصريح صحفي: "استعدت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج هذا العام 1442هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج".وأضاف أنّ جميع القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل الجائحة.وأكد الربيعة، على أنّ الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملي اللقاح ، أسهمت هذه بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.وأعرب عن شكره للحكومة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم الحج ، داعياً الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.