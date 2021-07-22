وفاتان و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و228 حالة تعافٍ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين، و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفاتين سجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل حالات وفاة في محافظات الضفة.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، الخليل 6، جنين 3، طولكرم 1، رام الله والبيرة 3، نابلس 1، قطاع غزة 18".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 4، جنين 4، قطاع غزة 220".وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,035 بينهم 403,090 تلقوا الجرعتين من اللقاح.