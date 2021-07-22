شؤون فلسطينية

رئيس العمل الحكومي بغزة يصدر تصريحًا حول انفجار سوق الزاوية

رئيس العمل الحكومي بغزة يصدر تصريحًا حول انفجار سوق الزاوية
رام الله - دنيا الوطن
قال عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، ظهر اليوم الخميس: تابعنا منذ اللحظات الأولى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في سوق الزاوية بمدينة غزة، الناتج عن انفجار أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة وأضرار مادية كبيرة.

وأضاف الدعليس في تصريح وصل "دنيا الوطن": "سارعنا بإعطاء التعليمات للجهات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع الحدث، والتحقيق في ملابسات الانفجار، وقد تلقينا تقارير ميدانية حول أداء الطواقم العاملة في إخماد الحريق وإنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض، كما استمعنا لتقرير من وزارة الصحة حول حالة المصابين والاسعافات المقدمة لهم".

وتوجه بالتعزية لذوي شهيد الانفجار والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أنه أصدر توجيهات بإجراء تحقيق مهني للوقوف على أسباب الانفجار ومنع تكراره، والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية.

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