إصابة ثلاثة مستوطنين بعد إحراقهم معدات منشار حجر بجماعين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مستوطنين، فجر اليوم الخميس، بعدما تصدى لهم أهالي قرية جماعين جنوب نابلس، إثر قيامهم بإحراق معدات منشار حجر في البلدة.وأفادت مصادر محلية أن مركبة تقل عددا من المستوطنين توقفت بجانب منشار حجر في بلدة جماعين وأشعل المستوطنون النيران بالمعدات بداخله.وأشارت المصادر إلى أنه وعلى إثر ذلك قام شبان بصدم المركبة التي يستقلها المستوطنين وضربوا أحدهم بعد اعتداء المستوطنين على المنشأة.وأضافت المصادر أن ملكية المنشار تعود للمواطن غسان السخل من بلدة حوارة، مؤكدة أن الشبان لاحقوا مركبة المستوطنين وألقوا القبض على أحدهم عقب تكسير مركبتهم.وصنفت معظم أراضي قرية جماعين والمقدرة بـ28 ألف دونم، بأنها مناطق "ج" حسب اتفاق أوسلو وتخضع لسيادة الاحتلال الأمنية والإدارية، ويبقيها عرضة لأطماع مستوطنيه.وتتعرض مناطق وقرى شمال الضفة الغربية إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك.