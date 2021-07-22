غزة: وفاتان و18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد إجراء 199 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة: "تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 220 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ويوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115806 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 974 حالة، إجمالي المتعافين 113746 حالة.وتابعت أن إجمالي الوفيات 1086 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 98751 شخصا".