تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتشهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار:اسعار الذهب عيار 24 189.68 شيكل $57.86سعر الذهب عيار 22 173.88 شيكل $53.04اسعار الذهب عيار 21 165.98 شيكل $50.63اسعار الذهب عيار 18 142.27 شيكل $43.40سعر الذهب عيار 14 110.65 شيكل $33.75سعر الذهب عيار 12 94.84 شيكل $28.93اسعار أوقية الذهب 5,899 شيكل $1,800اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل $405.04اسعار كيلو الذهب 189,685 شيكل $57,862.