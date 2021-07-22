تعرف على أسعار الذهب في فلسطين
تشهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار:
اسعار الذهب عيار 24 189.68 شيكل $57.86
سعر الذهب عيار 22 173.88 شيكل $53.04
اسعار الذهب عيار 21 165.98 شيكل $50.63
اسعار الذهب عيار 18 142.27 شيكل $43.40
سعر الذهب عيار 14 110.65 شيكل $33.75
سعر الذهب عيار 12 94.84 شيكل $28.93
اسعار أوقية الذهب 5,899 شيكل $1,800
اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل $405.04
اسعار كيلو الذهب 189,685 شيكل $57,862.
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