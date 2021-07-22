شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

&#34;الدجاج لا يزال مرتفعًا رغم الأضاحي&#34;.. تعرف على أسعار اللحوم بغزة

"الدجاج لا يزال مرتفعًا رغم الأضاحي".. تعرف على أسعار اللحوم بغزة

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

شاهد: شهيد و10 إصابات بانفجار في سوق الزاوية بغزة

شاهد: شهيد و10 إصابات بانفجار في سوق الزاوية بغزة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استشهاد شاب فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

الخارجية الأميركية: ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس

الخارجية الأميركية: ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

غزة: وفاة مواطن (63 عاماً) بحادث مروري

غزة: وفاة مواطن (63 عاماً) بحادث مروري

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

&#34;الداخلية&#34; بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)

"الداخلية" بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية &#34;عيد سعيد&#34; مترجمة للغة التركية

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق أغنية "عيد سعيد" مترجمة للغة التركية

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

مفسّرة أحلام تثير الجدل &#34;سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز&#34;

مفسّرة أحلام تثير الجدل "سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز"

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا &#34;ما بيعرفش يغنّي&#34;

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا "ما بيعرفش يغنّي"

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

عربي

الاحتلال يعتقل فتيين من رمانة غرب جنين

الاحتلال يعتقل فتيين من رمانة غرب جنين

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة

الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)