استشهاد شاب فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة





















وقالت مصادر محلية، في المدينة، إن عائلة الشاب تطالب بإشراف طبيب فلسطيني على تشريح جثة ابنهم الشهيد والمقرر صباح غداً الخميس، وذلك بعد ادعاء شرطة الاحتلال بأنه توفي بشكل طبيعي.وأفاد فادي الخطيب التميمي، أحد أقرباء الشهيد، في تسجيل مصور، أن شرطة الاحتلال اعتدت على الشهيد بالضرب المبرح والوحشي داخل السجن.وأضاف، أن شرطة الاحتلال اعتقلت سبعة من أفراد العائلة أثناء تواجدهم أمام سجن المسكوبية، بعد انتشار نبأ استشهاد الشاب عبده التميمي.