شؤون فلسطينية

استشهاد شاب فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الشاب الفلسطيني، عبده يوسف الخطيب التميمي، مساء الأربعاء، في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة، بعد اعتقاله بعدة أيام.

وقالت مصادر محلية، في المدينة، إن عائلة الشاب تطالب بإشراف طبيب فلسطيني على تشريح جثة ابنهم الشهيد والمقرر صباح غداً الخميس، وذلك بعد ادعاء شرطة الاحتلال بأنه توفي بشكل طبيعي.

وأفاد فادي الخطيب التميمي، أحد أقرباء الشهيد، في تسجيل مصور، أن شرطة الاحتلال اعتدت على الشهيد بالضرب المبرح والوحشي داخل السجن.

وأضاف، أن شرطة الاحتلال اعتقلت سبعة من أفراد العائلة أثناء تواجدهم أمام سجن المسكوبية، بعد انتشار نبأ استشهاد الشاب عبده التميمي.

 






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