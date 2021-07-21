الصحة الإسرائيلية: 1400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل ألف و400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد أمس الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أكثر من 80 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس، في حين سجّلت 547 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية.ووفقًا للمعطيات، تحتل إسرائيل المرتبة الـ33 على مستوى العالم من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس، وسجّلت منذ بدء الجائحة 854,981 إصابة و6452 وفاة، في حين تبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا نحو 9 آلاف حالة.وأفادت "الصحة الإسرائيلية" أن 140 مصابًا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتوصف 63 إصابة بالخطيرة، منهم 12 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.ويقدّر مختصون في "الصحة الإسرائيلية" أن يصل عدد الإصابات المسجّلة يوميًا بحلول شهر آب المقبل 7 آلاف إصابة، من بينها عشرات الإصابات الخطيرة.وأوصى المختصون بضرورة فرض قيود على التجمعات في أسرع وقت ممكن، دون استبعاد احتمالية إعادة فرض إغلاق على المصالح التجارية للحد من انتشار الوباء إذا ارتفعت وتيرة تفشي العدوى.