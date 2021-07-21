شؤون فلسطينية

الخارجية الأميركية: ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس

الخارجية الأميركية: ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
 قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحفيين خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد أغلقت قنصليتها العامة في مدينة القدس في آذار 2019.

وفي رده على سؤال حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، قال برايس إن "الولايات المتحدة تدعو للامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويأتي إعلان الإدارة الأميركية عن مضيها قدمًا في فتح قنصليتها في القدس، في ظل حملة يقودها عضو الكنيست عن حزب "الليكود" والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس نير بركات، لمنع الإدارة الأميركية من من إعادة فتح القنصلية.

وعقد بركات العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع قدمه، الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس.

وقال بركات إن "إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس".

وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وحاضرة الفاتيكان.

أخبار ذات صلة

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

الملك عبدالله: الجميع يدفع الثمن عندما يكون هناك عدوان على غزة

غزة: وفاة مواطن (63 عاماً) بحادث مروري

غزة: وفاة مواطن (63 عاماً) بحادث مروري

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة

إدارة المعابر تهيب بالمسافرين تجنب السفر باكراً عبر معبر الكرامة

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

&#34;الداخلية&#34; بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)

"الداخلية" بغزة: لا قرارات إغلاق جديدة بسبب فيروس (كورونا)

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

الرئيس عباس يعزي اللواء توفيق الطيراوي بوفاة زوج ابنته

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: لهذه الأسباب هناك مخاوف من تجدد التوتر مع غزة بعد العيد

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: حالتا وفاة و115 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

صحيفة: رئيس وزراء الاحتلال يعلق أعمال البناء في المستوطنات بطلب أمريكي

صحيفة: رئيس وزراء الاحتلال يعلق أعمال البناء في المستوطنات بطلب أمريكي

نابلس: مستوطنون يقومون بأعمال توسعة وتجريف في بيت دجن

نابلس: مستوطنون يقومون بأعمال توسعة وتجريف في بيت دجن

فتح تدعو الحكومات الأوروبية لوقف تعامل شركاتها مع المستوطنات الإسرائيلية

فتح تدعو الحكومات الأوروبية لوقف تعامل شركاتها مع المستوطنات الإسرائيلية

المطران حنا: المسيحيون ببلادنا اصبحوا قلة في عددهم ولكنهم ليسوا أقلية

المطران حنا: المسيحيون ببلادنا اصبحوا قلة في عددهم ولكنهم ليسوا أقلية

منوعات

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

شاهد: ابنة صباح الجزائري تلفت الأنظار برسالة وجهتها لوالدتها.. ماذا قالت؟

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

لهذا السبب.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام بشكل نهائي

مفسّرة أحلام تثير الجدل &#34;سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز&#34;

مفسّرة أحلام تثير الجدل "سحر أسود وراء أزمة ياسمين عبد العزيز"

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: منة فضالي تتعرّض للهجوم بسبب ياسمين عبد العزيز

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يهاجم نرمين الفقي بسبب هذه الصورة

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتعرّض للحسد.. وهذا ما حصل

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا &#34;ما بيعرفش يغنّي&#34;

شاهد: عمر كمال يهاجم حمو بيكا "ما بيعرفش يغنّي"

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

ما مصير الطبيب الذي أودى بحياة ياسمين عبد العزيز للخطر؟

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

شاهد: بلقيس فتحي تعلن عن إصابتها بفيروس خطير

المخرج محمد العدل ينجو من حادثة موت محققة.. بالتفاصيل

المخرج محمد العدل ينجو من حادثة موت محققة.. بالتفاصيل

عربي

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة

الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة ملف (كورونا) وسط تخبط حكومي بالتعامل مع الأزمة

الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 6 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تعلن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة

السعودية تعلن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة