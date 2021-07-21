التايم الأمريكية تختار القاهرة ضمن 100 وجهة استثنائية لعام 2021

رام الله - دنيا الوطناختارت مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة المصرية، لتكون ضمن قائمة أفضل مئة وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عدد من مدن العالم.وبحسب هذا التصنيف، جاء اختيار مدينة القاهرة، بسبب بناء المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وعدد من فنادق الضيافة رفعية المستوى.وقد وقع اختيار مجلة التايم على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.