الاحتلال ينظم جولة لسفراء أجانب لزيارة نفق على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطننظمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جولة للسفراء الأجانب، قام بها سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على حدود قطاع غزة.وزار الوفد الدبلوماسي الأجنبي، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، منظومة القبة الحديدية التي تحمي بلدة سيدروت، القريبة من القطاع، ونفق يزعم الاحتلال أن حركة (حماس) قامت بحفره قرب منطقة معبر كارني.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، بأن وفداً دبلوماسياً دوليا يزور المنطقة، بهدف الاطلاع على الأنفاق، التي ادعت إسرائيل بأنه تم حفرها من قبل حزب الله في الشمال وحركة حماس في قطاع غزة.وأكد موقع قناة (i24 news) الإسرائيلية، أن إسرائيل استقبلت، وفدا من السفراء الأجانب لدى الأمم المتحدة وأمريكا بمشاركة دبلوماسيين من التشيك والدومينيكان وأستراليا والأرجنتين وبوتان وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا والمجر وكينيا.وأشار الموقع إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسي الدولي إلى إسرائيل، ستستمر لمدة أسبوع، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الأنفاق.